OUARGLA : Gaïd Salah inaugure un hôpital militaire

Lors du quatrième et dernier jour de sa visite en 4e Région Militaire, le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, a inspecté quelques unités de la Région. C’est ce que fait savoir un communiqué du MDN paru ce mercredi 26 décembre. Gaid Salah a, à cette occasion, inauguré de nouvelles structures. Il a ensuite tenu une rencontre avec les Etats-majors de la Région et les responsables des services de sécurité. Parmi ces structures, le Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire a inauguré l’hôpital militaire régional universitaire (140 lits). Ce dernier devra réunir presque toutes les spécialités médicales. Sa réalisation s’inscrit dans le cadre de la politique de santé adoptée par le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire. L’objectif étant d’assurer tous les soins médicaux aux personnels de la Région et à leurs familles. Et ce, sans recourir aux déplacements aux établissements hospitaliers dans le nord du pays.