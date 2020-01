OUARGLA : Démantèlement d’un réseau de trafic de drogues

Un réseau spécialisé dans le trafic de drogues composé de cinq (5) individus dont une femme, a été démantelé récemment par la police judiciaire (PJ) relevant de la sûreté de la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris dimanche auprès des services de ce corps de sécurité. L’opération a été menée suite à l’exploitation de renseignements faisant état d’un logement utilisé par des individus pour le trafic de drogues dans un quartier de la ville d’Ouargla, a-t-on expliqué. La perquisition de ce logement sur autorisation du procureur de la République, a permis l’arrestation de cinq (5) individus de ce réseau (21-31ans), la saisie de plus de 10 kilogrammes de drogues (kif traité), une arme à feu de type Kalachnikov, et une somme de plus de 1,3 millions dinars, a indiqué le chef de la brigade de la police judiciaire du 7ème sûreté urbaine, le lieutenant Fersaoui Djamel Eddine. Il s’agit également de la récupération d’un chargeur, de munitions et outils pour couper la drogue, selon la même source. Les mis en causes seront présentés par devant les instances judiciaires dès le parachèvement des procédures nécessaires, a-t-on fait savoir.