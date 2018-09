OUARGLA : Décès d’un enfant de 5 ans suite à une piqûre de scorpion

Les piqures de scorpion continuent de tuer à Ouargla. Après le décès de la jeune une enseignante universitaire, le 3 septembre dernier, et le décès de deux enfants,’’ Anfal et Aberrahim’’, durant le premier semestre de l’année en cours, un autre enfant âgé de cinq ans est décédé hier, vendredi, suite à une piqûre de scorpion dans la même wilaya ! Le petit Bensayeh Abderrahim, qui avait été admis et hospitalisé à l’hôpital Mohamed Boudiaf de Ouargla, suite à une piqûre scorpion que, est décédé. Rappelons que le décès du Dr Aouissat Aïcha, à l’hôpital d’Ouargla 10 jours après avoir été piquée par un scorpion, a suscité une vive polémique. Les proches de la victime avaient dénoncé l’absence de médecins spécialistes dans cet hôpital.