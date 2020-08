OUARGLA : Baisse des cas d’envenimation scorpionique

Une baisse des cas d’envenimation dus aux piqures de scorpion a été relevée cette année dans la wilaya d’Ouargla, comparativement à l’année dernière, a-t-on appris mardi auprès de la Direction locale de la santé et de la Population (DSP). Au moins 1.255 cas de piqures de scorpion, dont deux ayant entrainé le décès, ont été enregistrés de janvier à fin juillet de cette année, contre 1.629 cas et quatre (4) décès durant la même période de l’année écoulée, a-t-on précisé. Les mois de juin et juillet derniers ont connu le plus grand nombre de cas d’envenimation, avec 331 et 364 cas respectivement, en raison des fortes chaleurs qui marquent cette saison de l’année, tandis que les mois de janvier et février de cette année ont enregistré 13 et 25 cas, a ajouté la source. Les campagnes de sensibilisation sur la prévention de l’envenimation, l’hygiène et la préservation de l’Environnement, initiées par la DSP, en coordination avec l’association de wilaya de lutte contre l’envenimation due au scorpion et d’autres associations locales, ont eu un impact positif sur la prévalence du fléau et la baisse du nombre de victimes du scorpion, estime la DSP. La wilaya d’Ouargla a consacré cette année un financement de 10 millions DA pour soutenir les efforts de lutte contre ce type d’envenimation, dans le but d’organiser des opérations de collecte de l’insecte pour la confection du sérum anti-venin de scorpion, qui ont débuté la fin du mois de juin dernier.