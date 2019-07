OUARGLA : 700 logements AADL attendent concrétisation

Les 700 souscripteurs AADL 2 à Ouargla viennent de lancer un cris de détresse à destination du Ministère de l'habitat et de la Direction générale de l’AADL, afin de dénoncer l’injustice et la hogra qui sévit depuis 2013. En effet, après 8 ans de souscription et d’attente et des centaines de millions versées en location, le projet des 700 logements AADL est aujourd’hui à 0% depuis le 30 juin 2019. D’après les plaignants, le projet n'avance aucunement, malgré le payement de la première tranche. Le projet est à l’arrêt total, ni choix du site, ni choix d’entreprise réalisatrice et ni ODS pour le commencement du projet. La déception et la frustration des souscripteurs sont profondes. Tout en nous laissant seuls à affronter cette situation impitoyable et l'inertie surtout de la direction régionale AADL d'Ouargla’’, ont-ils dénoncé.