OUARGLA : 5 ans de prison pour apologie du terrorisme

Une peine de cinq (5) ans de prison ferme assortie d’une amende de 100.000 DA a été prononcée dimanche par le tribunal criminel d’Ouargla à l’encontre du nommé L.A (31 ans) pour "apologie d’actions terroristes" et "propagation d’idées d’organisations terroristes" en exploitant les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Dans la même affaire, le tribunal a acquitté le nommé S.M (26 ans). Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire remonte à l’année dernière, lorsque les services de la gendarmerie nationale de la wilaya d’El-Oued ont identifié sur les réseaux sociaux le dénommé L.M qui a ouvert un compte Facebook pour rediffuser des idées et autres photographies et vidéos d’organisations terroristes sur leurs actions. Les investigations menées ont révélé l’intention du mis en cause de rejoindre un groupe terroriste, tout comme il avait durant plusieurs années des contacts avec des individus ayant les mêmes tendances, parmi lesquelles S.M, dont la perquisition du domicile familial à Guemmar (El-Oued) s’est soldée par la découverte de trois téléphones mobiles et une paire de jumelles. Le ministère public avait requis, eu égard à la gravité des charges, une peine de 10 ans de réclusion, assortie d’une amende de 500.000 DA, à l’encontre de chacun des mis en cause.