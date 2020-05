OUARGLA : 134 zones d’ombre recensées dans 19 communes

Au total, 134 localités considérées comme des "zones d’ombre" nécessitant une mise à niveau des conditions de vie du citoyen, ont été recensées à travers 19 communes de la wilaya d’Ouargla, ont indiqué les services de cette collectivité. Lancé par la commission de wilaya chargée du dossier durant le premier trimestre de l’année en cours, ce processus consiste notamment à identifier les besoins "nécessaires et urgents" couvrant les différents aspects de la vie quotidienne des citoyens devant être pris en charge, a-t-on souligné. Des réunions de coordination ont été organisées, en présence de l’ensemble des acteurs concernés, en vue de cerner les besoins de ces régions en matière de développement local, a-t-on ajouté. A cet effet, plusieurs opérations concernant divers secteurs d’activités, notamment ceux ayant un lien direct avec le cadre de vie général du citoyen, ont d'ores et déjà été retenues, notamment au titre du Plan communal de développement (PCD) et du Budget de wilaya (BW), en faveur de ces régions, a affirmé à l’APS le chef de l’exécutif de la wilaya, Aboubaker Esseddik Boucetta, en marge d’une visite de terrain dans la localité de Roud El-Baguel, classée dans la liste des zones d’ombre.