ORGANISATION DES JM 2021 A ORAN : Echange d'expériences algéro-britannique

La salle de l'hôtel le Sheraton a abrité hier matin un forum, parrainé par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, en coordination avec l'ambassade britannique en Algérie et le Comité d'organisation des JM 2021. Ce qui constitue une opportunité pour échanger des expériences à travers des offres des experts britanniques, ainsi que des représentants algériens, dans le but de renforcer les préparatifs de cet événement sportif régional. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le wali d'Oran Djellaoui Abdelkader. Elle se déroulera en trois sessions inscrites au programme des travaux axés sur les cadres organisationnel, sécuritaire et promotionnel des grandes compétitions sportives. La première session dédiée au management intégré pour une manifestation réussie, comportera deux interventions, la première devant donner un aperçu général des JM d'Oran 2021 et la seconde portera sur la gestion et à la planification intégrée des grands événements sportifs. La deuxième session sera consacrée à la sécurité en tant qu'axe majeur de l'organisation de grandes manifestations. Enfin, la troisième portera sur les manifestations sportives en tant que facteur pour accroître l'attractivité de la région et réaliser des gains durables. La représentante de l'ambassade britannique en Algérie a affirmé que son pays est prêt à aider l'Algérie à organiser les jeux, comme cela avait été le cas précédemment avec d'autres pays qui avaient organisé de tels rendez-vous. Des représentants de tous les services et secteurs concernés par la préparation de ces jeux prennent part à ce forum.