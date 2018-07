ORGANISATION DES JEUX MEDITERRANEENS A ORAN : Près de 10.000 postes vont être générés !

Ces postes de travail seront créés en raison de la réalisation de 147 établissements hôteliers et touristiques en cours de construction dans la capitale de l’Ouest, en vue du rendez-vous sportif méditerranéen que l’Algérie accueillera pour la deuxième fois de son histoire, a précisé la même source. Les projets en question devraient être livrés dans les délais. Trois établissements hôteliers de différents niveaux et un centre de thalassothérapie, le deuxième du genre en Algérie, ont été inaugurés la semaine dernière à Oran, à l’occasion de la visite du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Ben Messaoud. Ces établissements renforcent la capacité d’accueil du parc hôtelier oranais estimé jusque-là à 13 000 lits pour 168 hôtels en cours d’exploitation. Cette dynamique que connait Oran, une ville réputée comme étant un pôle touristique, contribuera dans la création de richesse, d’où l’intérêt particulier accordé par le ministère du Tourisme à ce volet, en tentant de tirer profit de l’organisation des jeux méditerranéens dans trois ans, pour donner une autre dimension au tourisme dans cette région qui aspire à devenir un modèle en Algérie en la matière. Cependant, et pour que les acquis dans ce domaine soient exploités à bon escient, il faudra assurer notamment des services à la hauteur grâce à une main-d’œuvre qualifiée. C’est sur ce volet là qu’a insisté le ministre lors de sa visite à Oran, en mettant l’accent sur la nécessité d’assurer une formation de premier ordre aux personnels. A ce propos, le ministre a rappelé que son département dispose de trois instituts spécialisés dans la formation du personnel hôtelier. L’imminente inauguration de l’Ecole d’hôtellerie à Oran, qui sera opérationnelle dès la rentrée prochaine, tombe à point nommé pour assurer une formation professionnelle de qualité aux étudiants appelés à postuler pour les 9 615 postes de travail directs dont va bénéficier le secteur à Oran en prévision des JM-2021.C’est aussi dans cette perspective que les instituts de formation professionnelle d’Oran ont créé de nouvelles spécialités pour répondre aux besoins des infrastructures hôtelières et touristiques.