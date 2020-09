ORGANISATION DES EXAMENS SEMESTRIELS A ADRAR : Des centres de proximité retenus par l’université

Des centres de proximité pour l’organisation des examens semestriels ont été retenus par l’université d’Adrar en vue de permettre aux étudiants issus de différentes régions de la wilaya de passer leurs épreuves, a-t-on appris mercredi du recteur de cette institution de l’enseignement supérieur. Initiée en coordination avec les services de la wilaya, cette démarche, inscrite dans le cadre du strict respect des mesures préventives imposées par la pandémie de covid-19, vise à rapprocher les prestations de l’université des étudiants rencontrant des contraintes du fait de l’éloignement de leurs lieux de résidence et du manque de moyens de transport notamment, a expliqué le Pr Noureddine Adjerfour. Quatre centres d’examen remplissant les conditions requises par le protocole sanitaire, ont été mis à la disposition des étudiants au niveau des wilayas déléguées de Bordj Badji Mokhtar et Timimoun et des communes de Reggane et Aoulef pour leur permettre d’examiner par groupes et selon les niveaux universitaires, dans leurs filières respectives. Selon le recteur de l’Université d’Adrar, cette mesure offre aux étudiants le choix de passer leurs examens au niveau de ces lieux proches de leurs lieux de résidence, ou de se déplacer vers l’Université si leurs moyens le permettent. L’initiative contribuera au déroulement des examens dans de bonnes conditions et au respect de mesures préventives, en plus d’atténuer la pression sur les résidences universitaires censées accueillir les étudiants durant la période des examens en veillant au protocole sanitaire.