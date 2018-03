ORAN : Vol de voiture en plein jour à Bethioua

Le nombre de vol de voitures dans la région d'Oran ne cesse de s’accroître et de prendre de l'ampleur du fait que le dénommé H.M qui prenait son bain dans une douche située en plein centre ville dans la daïra de Bethioua et qui après avoir déposé son sac avait remis les clés de son véhicule de type accent immatriculée 31 année 2016 au caissier de cet établissement qui en sortant n'a pas retrouvé son véhicule qui était pourtant stationné devant la porte de la douche .Une plainte a été déposée au niveau de la sûreté de la daïra de Bethioua pour élucider le vol qui vient d'être commis en plein jour et ce au su et au vue de tout le monde.