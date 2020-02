ORAN : Vol de 650 millions de centimes d'un local

Agissant sur information, les éléments de la 17ème sûreté urbaine d'Oran, ont procédé avant hier, à une saisie de 9.488 comprimés de psychotropes de différentes marques. Exécutée sur la base de renseignements faisant état d'un dealer, activant dans la commercialisation des psychotropes, cette opération a permis l'arrestation d'un repris de justice âgé de 53 ans et connu des services de police , en possession de cette quantité de psychotropes, après perquisition de son domicile à la cité des plateaux à Oran où il a été découvert par les services de police, une quantité de 9.488 comprimés de psychotropes de différentes marques ainsi qu’une somme d’argent, estimée à 86.100 DA, provenant de la vente de ce poison, qui ont été saisis. Présenté par devant le magistrat instructeur près du tribunal de la cité Djamel d'Oran pour les délits de trafic de drogue et commercialisation de psychotropes, le mis en cause a fait l'objet de détention provisoire en attendant sa comparution en audience. Par ailleurs, les services de police de la 19ème sûreté urbaine d'Oran, ont réussi récemment à démanteler une association de malfaiteurs dont les membres sont impliqués dans une affaire de vol de 650 millions de cts à l’intérieur d’un local commercial, ils sont arrivés à récupérer une somme d’argent en dinars, estimée à 302 millions de centimes ainsi qu’un montant en devises de 13.000 euros . Présentés par devant le magistrat instructeur près le tribunal de la cité Djamel d'Oran, pour les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs ,cambriolage et vol d'un local commercial, tous les mis en cause ont été écroués en attendant leur comparution en audience.