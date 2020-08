ORAN : Visite inopinée du wali à l’hôpital Haï Nedjma

Pour faire face à une éventuelle hausse du nombre de contamination de cette épidémie, les autorités locales de la wilaya d’Oran ont décidé de renforcer de 50 lits la capacité d’accueil du service destiné à la prise en charge des patients atteints du Covid-19 à l’hôpital de Haï Nejma (ex Chteibou), selon la déclaration du wali, lors de cette visite inopinée à certains établissements hospitaliers. Le chef de l'exécutif en compagnie d'une importante délégation a ensuite effectué, d’autres visites inopinées aux services sanitaires réquisitionnés pour la prise en charge des personnes atteintes du coronavirus, et ce, au niveau de plusieurs établissements hospitaliers, a indiqué, hier, une source bien informée au niveau de la wilaya d’Oran. « Dans le cadre du suivi de la situation sanitaire au niveau de la wilaya d’Oran, un certain nombre de mesures ont été prises par les autorités locales pour optimiser la prise en charge des personnes atteintes du covid-19, et également dans le but d’alléger la pression sur les établissements hospitaliers qui connaissent un afflux important de personnes touchées par l’épidémie », a indiqué la même source où 50 lits supplémentaires ont été ajoutés aux 120 déjà réquisitionnés pour la prise en charge des cas de Covid-19 à l’hôpital de Haï Nejma de 240 lits, et ce, dès la semaine prochaine. Donc 170 lits sont désormais disponibles pour la prise en charge des cas de covid-19 au niveau de ce nouvel hôpital. Notons que cet établissement sanitaire figurait dans le programme de la visite du wali d’Oran qui a supervisé les conditions de prise en charge des citoyens infectés par l’épidémie, depuis leur arrivée et leur inscription, passant par tous les examens médicaux auxquels ils sont soumis jusqu’à leur prise en charge au niveau de cet établissement hospitalier, qui remplit toutes les conditions nécessaires pour l’hospitalisation de ces personnes et dispose de tous les moyens matériels et humains. Il est utile de souligner que cet hôpital récemment réceptionné a été mis à la disposition de l’EHU (établissement hospitalo-universitaire 1e novembre 1954, afin d’alléger la pression enregistrée sur cet établissement qui connaît une affluence croissante de personnes atteintes du coronavirus. Des personnels médicaux et paramédicaux, ont été également affectés à cet hôpital et tout le matériel pharmaceutique et parapharmaceutique nécessaire a été mis à la disposition de ces équipes de professionnels de la santé pour une meilleure prise en charge des patients, selon les précisions de la même source. Dans le même contexte, il a été annoncé que les préparatifs sont en cours pour équiper le nouvel hôpital de Gdyel qui sera prochainement inauguré. Cet établissement d’une capacité d’accueil de 240 lits, sera à son tour mis à la disposition du centre hospitalo-universitaire, Dr Benzedjeb CHUO), dans le cadre d’une prise en charge des personnes atteintes du Covid-19, et ce, dans le but d’alléger la pression enregistrée au niveau de cet établissement sanitaire qui accueille les 60% des cas depuis le début de la pandémie en mars dernier.