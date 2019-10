ORAN : Visite de Raouf Salim Bernaoui ministre de la Jeunesse et des Sports

Vendredi à Oran, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, accompagné du wali d'Oran, Abdelkader Djelaoui et de Lardjam Mohamed président de la commission des œuvres sociales culturelles et sportives de l'APW d'Oran, a visité le projet de réhabilitation et de restauration de la piscine olympique du jardin public de Médina J'dida. Au cours de cette visite, le wali a insisté sur la nécessité de renforcer le projet en donnant des instructions pour certains ateliers, tels que la maintenance des dalles existantes, de bonne qualité, en plus de l'acquisition d'une expertise technique sur le toit de la piscine et la nécessité de respecter la qualité des travaux. Le wali exige le renforcement du chantier et le respect des délais. Pour sa part, le chef de l'exécutif a en outre chargé l'entreprise chargée des travaux du nettoyage des alentours de cette infrastructure, en particulier du fait qu'elle se situe à l'intérieur du jardin public, où l'affluence des familles et citoyens est permanente. Pour la concrétisation des travaux d'aménagement, une enveloppe estimée à 200 millions de dinars a été débloquée et les travaux ont été confiés à 3 entreprises avec un taux d'avancement des travaux, estimé à 50%. Pour rappel, la piscine olympique du jardin public a été réouverte, une première fois l'année dernière, après un arrêt d'activité d'une année pour travaux de réaménagement, avant d'être une nouvelle fois fermée pour d'autres travaux en perspective des JM 2021. Cette infrastructure sportive a fait l'objet de rénovation des pompes et de la chaufferie non rénovés depuis 2003 à l'occasion des Jeux panarabes abrités par l'Algérie en 2004, pour un coût de 10 millions de DA, selon la même source. La piscine olympique du jardin public d'Oran dispose de deux bassins de natation (25 et 50 mètres) et d'un petit cours d'initiation à la nage pour enfants, ainsi que de salles. La wilaya d'Oran compte actuellement cinq piscines opérationnelles, outre celle se trouvant à l'Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports à Ain Turck. Elle sera bientôt dotée de dix piscines olympiques et semi-olympiques en cours d'aménagement et de réalisation à des taux différents d'avancement au niveau de certaines communes.