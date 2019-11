ORAN : Vers le relogement de 4000 familles de Hai Senaouber (ex-les Planteurs)

De sources proches des services de la communication de la wilaya d'Oran, l'on apprend qu'une vaste opération de relogement de 4.000 familles du site précaire de Hai Snawber (ex-Les Planteurs) est programmée à partir du mois de mars prochain. Cette vaste opération de relogement sera scindée en trois tranches s'étalant tout au long du premier trimestre de l'année prochaine. Elle coïncidera avec la réception de 5000 logements sociaux au pôle urbain de Misserghine. Rappelons que le wali d'Oran avait assuré que le relogement qui était initialement prévu pour la fin de l'année en cours aura lieu finalement à partir du début de l'année prochaine. En perspective de cette opération, d'intenses préparatifs sont menés par les services de la wilaya pour être fin prêts le jour J. A cet effet, une commission technique composée de plusieurs membres a été mise en place afin que cette opération de relogement se déroule dans de meilleures conditions. Cette opération d'envergure nécessite la mise en place d'importants moyens matériels et humains, d'où la nécessité de la mise en place de cette commission. Toujours est-il qu'aucune date précise n'a été arrêtée pour chaque tranche. Toutefois, l'opération devrait s'étaler tout au long du 1er semestre de l'année prochaine. Nos interlocuteurs indiquent que toutes les dispositions ont été prises pour que cette opération se déroule dans de très bonnes conditions. Les mêmes sources indiquent que l'ex-ministre de l'Habitat avait insisté pour que l'opération de relogement soit lancée dans les plus brefs délais. En effet, lors de sa dernière visite à Oran, le ministre de l'habitat avait insisté sur le relogement des familles de ce quartier et l'achèvement du programme qui leur est consacré. Le quartier des Planteurs a bénéficié d'un programme spécial de 11.000 logements. Les services de la wilaya ont rassuré la population de ce quartier que les opérations de relogement se poursuivront en fonction de la disponibilité des logements et des programmes en cours de réalisation pour cette zone d'Oran. Il s'agit d'un deuxième quota réservé aux familles de ce site. Une première opération de relogement de 500 familles résidant au quartier Les Planteurs a été effectuée le mois d'octobre 2014. Ces familles qui occupaient des maisons précaires dans les sites dits Terrain Si Ali et recasements ont été relogées dans la commune de Hassi-Bounif. Le relogement et l’éradication de l'habitat précaire se poursuivront. Depuis près de trois années, la wilaya d'Oran connaît une bonne dynamique dans la réception et la distribution de logements. Des opérations de relogement seront programmées au fur et à mesure et en fonction de la réception des logements et de l'achèvement des travaux des VRD. Ce qui a été réalisé ces 3 dernières années a dépassé tous les objectifs. Plus de 30.000 logements publics locatifs (LPL) ont été distribués, alors que durant toute une décennie de 2003-2013, seuls 14.130 logements ont été attribués. D'autre part, les services de la wilaya ont lancé depuis 2014 des actions de relogement pour 21.000 familles résidant dans des habitations précaires. Ces opérations ont permis de récupérer des terrains fonciers situés dans les zones périphériques et au cœur de la ville, qui seront réservés pour des projets d'habitat et d'équipements publics.