ORAN : Vers le lancement de 20 projets innovants par des jeunes universitaires

Dans le cadre de la compétition "Le Coronhackaton" une vingtaine de projets ont répondu à l’appel lancé par l’équipe «Algeria Start-Up Challenge Hackaton» (ASC) dans le but de trouver des solutions innovantes à des thématiques liées au COVID-19 a-t-on appris des initiateurs. Ces projets, présentés par de jeunes porteurs de projets innovants, concernent essentiellement les domaines de la santé, de la télémédecine, l’amélioration du service public et le e-commerce, entre autres. Les projets soumis portent essentiellement sur le signalement des urgences (avec des fonctionnalités de téléconsultation et d’alerte suspicion Covid-19), livraison des achats aux citoyens confinés dans chaque quartier (avec une plateforme de commande en ligne du panier de la ménagère, ajoutée à une solution de pré-paiement), afin de limiter les contacts physiques. D'autres initiatives ont été mises en avant, comme les solutions prévoyant l’après-Covid-19, à l'exemple d'une plateforme digitale de recrutement et d’insertion professionnelle pour les jeunes chômeurs et les déshérités directement touchés par la crise. Certains projets déjà en phase de mise en œuvre effective nécessitent davantage d’accompagnement, a-t-on fait savoir de même source. Parmi les projets retenus, un projet de télémédecine initié par un jeune développeur de la wilaya d’Oran, «Assîfni» (secourez-moi), et un autre se rapportant au shopping en ligne «Akdhili», entre autres. Le Coronhackaton est une initiative qui vient s’imbriquer dans la 2e édition du concours «Algeria Start-Up Challenge» (ASC), pour s’adapter à la situation actuelle et tenter d’apporter des solutions innovantes à certains problèmes liés au Covid-19, a-t-on expliqué. L’initiative, toujours ouverte online, s’articule autour de quatre modules : médical, sanitaire, sociétal et économique.