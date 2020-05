ORAN : Vers la reprise des cours de la formation professionnelle

De sources proches des services de la direction de la formation professionnelle de la wilaya d’Oran l'on apprend la reprise des cours le 30 août prochain pour les stagiaires en fin de formation (dernier semestre de formation) aux cinq niveaux ainsi que pour les stagiaires en formation qualifiante inscrits en de février 2020 et aussi les stagiaires en formation Ces leçons peuvent être proposées dans des classes qui comprennent principalement des mesures de qualification centrées sur les travaux appliqués et dirigés. Des cours théoriques seront dispensés aux stagiaires sous forme de tirages papier ou sur support numérique. A ce propos, l'application www.douross.com sera mise en place afin de suivre les cours en ligne en encadrant les deux volets. Si nécessaire, des établissements de formation professionnelle seront ouverts samedi pour remédier au retard. Les stagiaires doivent également s'inscrire au préalable. Pour ce qui est de l’organisation des examens du cinquième niveau, soit le certificat de technicien supérieur, les stagiaires qui devaient remettre leurs mémoires de fin formation lors des soutenances durant les mois de mars et avril derniers devront patienter quelques semaines encore, soit jusqu’au mois de juin. Tous les examens se dérouleront dans le respect total des mesures préventives mises en place dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, notamment le port du masque, le respect de la distance sociale et la limitation du nombre de personnes lors de la présentation du mémoire. Pour les stagiaires ayant débuté leur formation durant le dernier semestre de l’année professionnelle, l'établissement de formation devra sélectionner pour eux le sujet du mémoire de leur spécialité et l’encadreur de stage. Les stagiaires commenceront au cours de cette période à préparer la partie théorique de leur travail de fin d'études, à condition qu'ils préparent les parties pratiques et/ou expérimentales à partir de septembre, afin que les mémoires soient exposés au cours du mois de novembre. Pour les premier et quatrième niveaux, la date des évaluations et des examens sera déterminée dans une prochaine annexe à la décision ministérielle qui fixe le calendrier des évaluations, des examens et des jours fériés. Concernant le modèle de formation par apprentissage du système semestriel, la reprise des cours des apprentis est prévue juste à la fin du cycle de formation courant afin d’organiser dans de bonnes conditions la formation théorique et technique mais aussi les stages pratiques dans le cas où les formateurs et le matériel soient disponibles et cela, dans le cas où les établissements d’accueils des apprentis ne seront pas ré-ouverts.