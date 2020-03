ORAN : Vers la réception du téléphérique en mai prochain

Le téléphérique de la ville d'Oran a connu des perturbations énormes, si l'on se réfère à son passé avec des pannes fréquentes .Pour l'heure, l'on nous informe que la réception des travaux de mise à niveau du téléphérique d'Oran est prévue en mai prochain, au terme des essais techniques qui seront effectués dans cette même période. La ville d'Oran ne dispose plus, depuis quelques années, de téléphérique, l'ancien dont les cabines étaient limitées à six places exigeant une transformation technologique. A l'arrêt, les stations ont subi des dégradations dues au vandalisme. Celle du quartier des Planteurs est la plus touchée, après un acte terroriste qui a détruit le câblage en 1992. Oran s'apprête donc à retrouver ce joyau pour bien engager la saison estivale, et permettre aux visiteurs et aux touristes d'accéder à ce moyen de transport unique pour la découverte de la beauté de la ville et de ses différents quartiers. A cet effet, les entreprises chargées de la réalisation du projet ont été invitées au respect des délais de livraison, d'autant que de multiples réunions entre les représentants de la wilaya et ceux du ministère des Travaux publics et des Transports ont eu lieu dernièrement.