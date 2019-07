ORAN : Vers la distribution de plus de 200 locaux OPGI

Quant à l’AADL, son programme invendu s’élève à quelques dizaines, se trouvant dans la ville d’Oran. L’AADL dispose aussi, de locaux récupérés auprès de leur bénéficiaire ne les ayant pas exploités. En fait, une première opération de distribution des locaux invendus de l’AADL au profit des jeunes a eu lieu en 2013. Certains locaux sont restés fermés pendant 5 ans. Pour l’opération en cours, le dépôt des demandes se fait au niveau des antennes ANSEJ, CNAC et ANGEM, qui transmettront les dossiers éligibles, à la commission de wilaya. A cet effet, l’agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ), relevant du ministère du travail de l’emploi et de la sécurité sociale, a lancé un communiqué appelant les jeunes promotrices et promoteurs à se rapprocher de ses antennes pour déposer leur demande pour un local commercial. Il s’agit selon le conseil interministériel, des locaux de l’OPGI et de l’AADL. Ces locaux bénéficieront aux jeunes créateurs d’entreprises dans le cadre des dispositifs d’aide à la création d’activité que se soit l’ANSEJ, la CNAC ou l’ANGEM. Le jeune promoteur devra présenter une demande pour un local accompagné, d’un dossier comportant entre autres, une déclaration sur honneur, attestant ne pas être propriétaire d’un local ou de n’avoir pas bénéficié d’un local dans le cadre des 100 locaux par commune ou autres. Signalons que les jeunes porteurs de projet peuvent opter pour l’achat de ces locaux ou la location. Pour rappel, le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, avait annoncé au début du mois de juillet, que 22.000 locaux commerciaux seront mis à la disposition des jeunes porteurs de projets, au niveau national. Le ministre avait déclaré que les locaux seront cédés à titre d’achat ou de location. Dans un premier temps, 8754 locaux commerciaux sont mis à la disposition des jeunes au niveau national, un deuxième quota de 14.000 locaux suivra.