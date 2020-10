ORAN : Vers la distribution de 5000 logements avant la fin de l’année

De source proche des services de la wilaya d'Oran, on nous informe que pas moins de 5000 unités de logement de type location vente, seront distribuées à leurs bénéficiaires avant la fin de l’année en cours, après l’achèvement des travaux de VRD et l’aménagement extérieur déjà entamés. Dans le cadre des préparatifs des opérations de distributions, une opération de recensement des logements connaissant un taux d’avancement de travaux à hauteur de 70%, a été lancée, afin d’entamer l’opération de distribution des pré-affectations. Reçus dernièrement par le directeur régional de l’AADL, les souscripteurs au programme des logements de la location vente, ont été rassurés sur le taux d’avancement des projets, notamment au niveau des sites de Misserghine et El Hassi, où plus de 5.000 unités sont en phase de livraison et seront distribués avant la fin de l’année. Lors de cette rencontre, les services de l’AADL, ont avisé les représentant des souscripteurs que des dossiers incomplets de souscripteurs ont été recensés et que leurs titulaires doivent compléter les pièces manquantes. Le directeur régional de l’AADL a demandé aux présents lors de la rencontre d’aviser ceux ayant changé leurs lieux de résidence ou leurs numéros de téléphone de prendre contact avec ses services pour que nul ne soit épargné lors de la distribution des affectations. Les représentants des souscripteurs ont exprimé leur satisfaction, quant à la disponibilité du directeur régional, qui a prêté une oreille attentive à leurs doléances et a promis de régler leurs soucis dans la mesure du possible. Nos interlocuteurs ont relevé que l’actuel directeur régional de l’AADL, supervise de prés l’avancement des travaux au niveau des différents chantiers en cours, veillant au respect des normes en vigueur dans la réalisation des VRD et surtout le respect des délais de livraison. Signalons qu’il est prévu dans les jours à venir la réouverture du site internet AADL, afin de permettre à plus de 3600 souscripteurs qui se sont déjà acquittés de la 2ème tranche de retirer le 3ème ordre de versement, alors que pour ceux qui ont payé la 1ere tranche, le retrait du 2ème ordre de versement se fera révèle-t-on, lors de l’ouverture du site au niveau national. Bien que satisfaits de leur rencontre avec le directeur régional et sa disponibilité, les représentants des souscripteurs au programme des logements de la location-vente, notamment ceux du programme AADL 2, disent qu’ils ne baisseront pas les bras et ne renonceront pas aux protestations pacifiques qu’ils observent que lorsqu’ils recevront les ordres de versement de leurs logements. Il s’agit de la catégorie dont les dossiers de demande de logement ont été acceptés mais qui n’ont à ce jour pas reçu d’ordre de versement de la première tranche.