ORAN : Vers la distribution de 5.000 logements sociaux

Le wali d'Oran Mouloud Cherifi qui veut en finir définitivement avec l'habitat précaire, est à cheval pour poursuivre sa feuille de route, afin de lutter contre l'habitat précaire avec un ambitieux programme de distribution de 5.000 logements sociaux qui sont prévus au courant de ce 1er trimestre de cette année 2019, au profit des familles occupant l'habitat précaire et des détenteurs des décisions de pré-affectation. En effet, le wali d'Oran est bien décidé pour poursuivre l'opération de relogement, afin d'éradiquer les bidonvilles qui ternissent l'image de la capitale de l'ouest du pays. Ce quota concerne également les bénéficiaires des décisions de pré-affectation, dans les quartiers de Derb, Les Planteurs, la cité ‘Batimat Taliane', les bidonvilles de la CUMO et Kara. Avec plus de 7.500 logements sociaux attribués, en 2018, au profit des familles détentrices de décisions de pré-affectation, l'année 2019 annonce du nouveau en matière de programmes d'habitat. La wilaya s'apprête à distribuer, au courant de l'année prochaine, quelque 20.000 logements, toutes formules confondues dont 10.000 unités pour la formule LPA, 8.000 logements sociaux, de quoi répondre aux attentes des Oranais. Par ailleurs, le chef de l'exécutif prévoit également, l'éradication de plusieurs bidonvilles, notamment, à la cité CUMO, Hai El Asnami, à Sidi Chahmi et ‘Sardina', à Mers El Kébir. Ceci permettra de récupérer plusieurs assiettes foncières de quoi réaliser des projets d'utilité publique et surtout mettre un terme au phénomène des constructions illicites.