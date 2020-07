ORAN : Vers la distribution de 2600 logements AADL et LPL

De sources proches des services de la wilaya d’Oran, on nous informe la remise des clés des 2. 304 logements de type AADL réalisés au nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de la commune de Misserghine, dont 2.000 unités sur le site n 2 et 304 autres sur le site n 3.Les travaux de raccordement au réseau de gaz de ville pris en charge par les services de Sonelgaz à 100%, ont été achevés ainsi que les travaux de voirie et des aménagements externes dont les espaces verts et les aires de jeux pour enfants, indique-t-on. Ce quota devait être distribué à la fin du mois de mars dernier avant d'être reporté suite aux mesures de prévention de la propagation de la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, 300 logements publics locatifs (LPL) seront distribués dans la commune de Mers El Hadjadj ainsi que 75 autres unités de la formule LPA dans la localité de Belgaïd, dans la commune de Bir El Djir, selon la même source. Le wali d'Oran a insisté sur la livraison des quotas de logements dans les délais et d'afficher les listes des logements achevés ou en phase d’achèvement, entre autres 400 logements à Bethioua, 200 à El Kerma, 600 à Es-Senia, 500 à Bousfer... etc. Le retard dans l'attribution des programmes achevés des logements sociaux dans plusieurs communes de la wilaya, est à l'origine de plusieurs actions de protestation des mal-logés à travers la wilaya d'Oran, notamment les habitants des bidonvilles à l'image de ceux d'Es-Senia, Aïn El Turck. L'affichage des listes de bénéficiaires des logements sociaux constitue un véritable casse-tête pour les gestionnaires des collectivités locales au niveau de la wilaya d'Oran, car souvent confrontés au problème de l'inadéquation entre l'offre et la demande.