ORAN : Vers la distribution de 2500 logements à Misserguine

De source proche de la directrice du logements de la wilaya d'Oran, l'on nous informe que 2.500 logements de type location/vente seront distribués vers la fin du mois d’avril en cours au niveau du pôle urbain «Ahmed Zabana», dans la commune de Misserghine .Mme Faïrouz Djabri a fait état de la distribution de 2.000 logements location/vente au site no 2 et 304 autres au site no 3 du nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana».



Elle a annoncé l’achèvement des travaux de réalisation de ce programme d’habitat ainsi que ceux concernant le raccordement au réseau de gaz de ville alors que le projet de revêtement des routes tire à sa fin. Ce quota est le deuxième à être distribué au niveau de ce même site après un premier lot de 2.800 unités attribué en novembre dernier. Mme Djabri a, par ailleurs, annoncé la programmation de la distribution progressive d’un total de 15.143 unités de type AADL au même pôle urbain de Misserghine, et ce, jusqu’à la fin de l’année en cours. Par ailleurs, quelque 11.805 logements ont été distribués jusqu’à ce jour à Ain El Beida, Es-Sénia sur un total de 38.265 logements inscrits en faveur des souscripteurs du programme 2013 de la wilaya d’Oran. La commission chargée du contrôle de la qualité de réalisation des logements des différents programmes d’habitat soutenus par l’Etat poursuit ses missions depuis son installation en mai dernier à Oran, a rappelé la même responsable. Composée des représentants de plusieurs directions et du CTC, cette commission procède au contrôle de la qualité des logements avant la remise des clés à leurs bénéficiaires. Elle a relevé plusieurs réserves concernant la qualité des projets d’habitat pris en charge par des entreprises de réalisation de ces logements sociaux tout type confondues.

Medjadji H.

