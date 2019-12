ORAN : Vers la distribution de 2000 logements au 1er trimestre de 2020

Un calendrier exceptionnel de distribution de logements tous types confondus en 2020 et 2021 a été établi. Le wali d’Oran Djelaoui Abdelkader a présidé dimanche dernier, une réunion élargie consacrée au dossier du logement sous différentes formes, en présence du secrétaire général de la wilaya, de responsables du logement, du directeur de la Sonelgaz de Senia, de représentants de la Direction de l'irrigation et des ressources en eau, de la société SEOR, ainsi que du directeur du Centre de diagnostic et d'expertise du CTC. Des instructions ont été données à cet effet. Pour les projets d’habitations dans le nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" et le quartier Bouamama d’Oran, le directeur régional de AADL a présenté un exposé sur l'état d'avancement des travaux des programmes des logements AADL composé de 38 265 logements, dont 11 805 ont été livrés, le reste au nombre de 26 460, se répartit comme suit : 22 195 sont en cours d'achèvement et 4 265 en phase d'étude. En 2020, il y aura la distribution de 2 000 logements au cours du premier trimestre, 4 231 unités au cours du troisième trimestre et 5.147 unités de logement au cours du quatrième trimestre. Pour l'année 2021, les projets résidentiels restants, estimés à 9 000 logements, seront répartis pour atteindre le nombre qui sera distribué en 2020 et 2021, à savoir : 22 195 logements. Ces distributions attendues auront lieu, après l’octroi de l'enveloppe financière nécessaire, estimée à 1,8 milliard de dinars, pour achever les travaux de raccordement des principaux canaux d'évacuation des eaux usées. D'autre part, avec l'intervention du wali, le ministère de l’habitat a été contacté pour finaliser l'enregistrement restant des programmes de logements à distribuer. En ce qui concerne les autres programmes de logements, des calendriers ont été prévus pour l'achèvement des travaux conformément aux instructions du wali, ainsi que pour assurer le suivi du respect de ces engagements pris avec la réalisation des travaux des logements en attente, tels que les 350 projets de logements sociaux Bmergen , les 80 logements Ain Kerma et les 150 logements en ville. Le wali a, par ailleurs, confirmé qu'il n'y avait aucun problème de financement et de paiement des charges financières aux entreprises chargées de l'achèvement des travaux . En ce qui concerne le contrôle des listes de logements sociaux, un calendrier a été établi par les chefs de commission après la fin du processus de l'enquête sociale par des équipes spécialisées, ainsi que des études de dossiers par les comités des districts, telles que des listes des municipalités : Oran, Béthioua , Ain el Bya, El-Mohgoun, Kerma, Hassi Messoufoukh, Hassi Bonif, Bousfer El-Ançor et Arzew, dont l’année 2020 sera la date de publication de ces listes. Le wali a chargé le directeur du logement et le directeur de la construction de surveiller les nouveaux pôles urbains et d'assurer la coordination avec divers intervenants afin de lever tous les obstacles.