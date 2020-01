ORAN : Vers la distribution de 2.304 logements AADL

De sources proches des services de la wilaya d'Oran, l'on apprend qu'un quota de 2.304 logements de type AADL sera distribué en mars prochain, et ce, suite à la réunion qui a eu lieu au siège de la wilaya, ayant regroupé le secrétaire général de la wilaya et les représentants des souscripteurs de ce type de logement ÀADL d'Oran .Les deux parties se sont mises d’accord pour la distribution également d'un deuxième quota de 1835 logements en mai 2020 et de 6252 en septembre de l'année en cours . Le secrétaire général a donné des instructions fermes aux différentes sociétés réalisatrices de ces projets de construction de logements AADL pour accélérer les travaux par un système de rotation de 3x8 afin de permettre la finalisation des travaux dans les délais prévus . Selon les représentants des souscripteurs, le secrétaire général de la wilaya les aurait informés de l’octroi par la wilaya de 420 milliards de cts sur un montant global de 800 milliards de cts destinés au 2ème quota de 12.000 logements. Les représentants des souscripteurs sont intervenus pour demander un quota de logements supplémentaires, qui sera distribué au courant de cette année. Il s’agit de 2544 logements. Une autre réunion est prévue cette semaine pour finaliser le planning de distribution de 13.000 logements au courant de cette année et 12.000 autres logements l’année prochaine. Le secrétaire général devra également intervenir pour mettre fin au problème des habitations illicites qui pénalise le projet de la société chinoise CSCEG. Une structure provisoire de la gendarmerie nationale sera ouverte demain, le directeur du transport va également être présent à la réunion de ce jeudi pour trouver une solution au problème de l'absence du transport vers le nouveau pôle urbain Ahmed Zabana qui n' est pas encore exploité. Medjadji H.