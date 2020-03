ORAN : Vers la distribution de 11.000 logements ‘’formule à points’’

De sources bien informées, la cellule de communication de la wilaya d'Oran, nous indique que des commissions de daïras, chargées des relogements, poursuivent leurs enquêtes ménages, dans les 26 communes que compte la wilaya d’Oran. Ces commissions sillonnent les secteurs urbains de la commune d'Oran et les communes qui prévoient la distribution, au courant de cette année, de plus de 11.000 logements dans le cadre de la formule ‘à points'. Selon nos sources, près de 25.000 dossiers sur les quelque 45.000 en cours de traitement, ont été étudiés par ces commissions. L'affichage des listes des bénéficiaires est programmé pour les deux mois à venir, dans la majeure partie des communes concernées, ajoutent les mêmes sources. Une attribution attendue depuis plusieurs années par des milliers de familles, occupant des habitations précaires, dans la commune d'Oran et de plusieurs autres communes. En effet, en marge de sa dernière visite d'inspection et de travail, aux 2 nouveaux pôles urbains de Oued Tlelat et Ahmed Zabana de Misserghine, le wali d'Oran , M. Djellaoui Abdelkader, avait annoncé la distribution, durant cette année 2020, de plus de 11.000 logements sociaux dans le cadre de la formule ‘à points'. Le même responsable a souligné que la wilaya d'Oran a bénéficié d'un ambitieux programme de 50.000 logements de différentes formules, dont 24.000 logements sociaux locatifs, 22.000 en formule de location/vente et 4.000 logements promotionnels aidés (LPA). Pour être prêt à ce grand rendez-vous, des commissions mixtes chargées d'étudier les dossiers des demandeurs de logements sociaux, entament des enquêtes, dans plusieurs quartiers repartis sur 7 secteurs urbains, a-t-on appris de sources proches de l'APC d'Oran. Plus de 40.000 familles ayant déposé un dossier pour un logement, dans le cadre de la formule ‘à points', sont concernées par cette enquête. Nos sources indiquent qu'après l'étude de plus de 90.000 dossiers de demandeurs, entamée avant l'été dernier, la Commission de wilaya a exclu plus de 50.000 demandes, pour diverses raisons. Les quelque 45.000 dossiers restant, après l'opération d'assainissement, font l'objet d'une enquête approfondie, menée par des commissions installées dans chaque secteur urbain. Nos sources indiquent que chaque secteur urbain a mis en place des commissions présidées par le directeur du secteur et qui auront pour mission d'enquêter auprès de toutes les familles concernées dans leur secteur. A ce titre, la wilaya d'Oran vient d'établir un calendrier pour l'affichage des listes des bénéficières des logements sociaux dans plusieurs daïras, pour l'année en cours, a-t-on appris de la cellule de communication de la wilaya d'Oran.