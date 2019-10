ORAN : Vers l'installation d'une commission de contrôle des bidonvilles

Cette commission de contrôle à pour objectif de recenser en priorité les familles qui occupent jusqu'à l'heure actuelle les immeubles désaffectés, en ruine, et autres logements relevant du vieux bâti, notamment ceux des points rouges et même oranges par ordre de priorité. Cette nouvelle commission à la charge de comptabiliser par ordre de priorité les unités de logements réceptionnés qui seront distribués à ces centaines de milliers de familles qui occupent les habitations relevant du vieux bâtis et qui encourent le danger en permanence, sont dans l'attente d'un relogement depuis plusieurs années, ne savent plus à quel saint se vouer .Les occupants des anciennes bâtisses menaçant ruine, implantés au niveau de l'ensemble des quartiers populeux de la ville d'Oran sont confrontés en permanence au danger qu'ils encourent des différents effondrements à l'image de celui du quartier Choupot et qui a été à l’origine décès d'un jeune couple suite à l'effondrement de la toiture de son logement, et lui ayant causé cette morte subite, ou encore celui du quartier de Valero, où il a été enregistré deux femmes coincées sous les décombres d'un effondrement partiel d’un vieil immeuble relevant du vieux bâtis au centre-ville d’Oran. Il s’agit de deux femmes âgées de 43 et 80 ans qui étaient coincées au troisième étage de l’immeuble sis à la place Valero dont le toit s’est effondré, fort heureusement, elles ont été secourues par les éléments des services de la protection civile qui ont mobilisé pour cette opération, d’importants moyens humains et matériels, dont 20 pompiers de différents grades, un camion de secours, un autre avec ascenseur mécanique et une ambulance.