ORAN : Vente de vêtements et de chaussures à rideau fermé

Cela fait quelques jours , depuis la décision de fermeture de quelques commerces ,que des propriétaires de commerces d’habillement et de chaussures dans la wilaya d'Oran notamment au centre-ville dans les rues de Larbi Ben Mehidi, Khemisti et à la cité Belgaid et autres comme Choupot où pullulent ces boutiques, accueillent des clients à rideau fermé. Faisant fi des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, ces commerçants indélicats confirment avec leurs clients les rendez-vous par téléphone. Le rideau métallique est aussitôt ouvert pour faire entrer les clients pour les laisser choisir, essayer et acheter les produits avant de les faire sortir par la porte de l’arrière-boutique. Cette pratique est également observée en nocturne, c’est-à-dire pendant les heures de confinement.