ORAN : Vaste opération de volontariat dans les quartiers

Néanmoins, plusieurs quartiers ont assuré leur hygiène, grâce justement à ce genre d'initiatives, à l'instar de la cité de la circonscription de l'Emir Abdelkader où la participation était massive et bien coordonnée par le représentant de l'association des anciens joueurs du MC Oran, Nacer Benchiha. Les actions de bénévolat n'ont jamais été aussi nombreuses et variées que ces dernières années, pourtant la société a bien changé et d'apparence, c'est chacun pour soi où l'égoïsme prend le dessus. Mais heureusement, il existe aussi ceux qui refusent d'être assimilés à ce nouveau mode de fonctionnement de la société civile et n'hésitent pas à se porter bénévoles pour agir en aidant autrui. Ce ne sont pas les groupes de bénévoles qui manquent à Oran, mais ils ne sont jamais suffisants, nous fera remarquer l'ex arbitre international Hansal Mohamed, membre du groupe bénévole de l'association des anciens joueurs. Avec son groupe qui réunit plusieurs membres pour la plupart des jeunes, il tente d'amener sa contribution dans l'univers de l'aide à autrui. Mais pas seulement, au-delà de ces actions de générosité, le groupe participe à des actions de nettoyage des quartiers de la ville, de l'aide aux SDF et bien d'autres opérations de charité. Pour cela, le premier moyen de communication et d'appels à participation à cette campagne reste les réseaux sociaux, puis le bouche-à-oreille. Parallèlement à cela, s'ajoute la distribution du couffin de ramadan aux familles nécessiteuses. Des actions semblables sont menées ici et là pour venir en aide aux nécessiteux et ce n'est jamais assez, car la misère est bien plus profonde qu'on ne le croit.