ORAN : Vaste opération de désinfection et de nettoyage du CHU

De source proche du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Oran, l'on apprend qu'une vaste opération de nettoyage des espaces est devenue le quotidien de tous les citoyens. Outre les places publiques et avenues principales, abstraction faite de quelques rues, qui restent loin des regards et continuent de crouler sous les ordures. Les services du Chu d’Oran Dr. Benzerdjeb sont également passés au peigne fin, une initiative qui pourtant aurait dut être prise bien avant cette pandémie. Toutefois elle reste une bonne initiative, car l’on assiste à des nettoyages en fond de plusieurs services mêmes les plus délabrés à l’instar de celui de l’infectieux, qui faisaient fuir plus d’un. Les bénévoles n’ont pas hésité à s’armer de tous les détergents pour rendre la grande majorité de ces services propres, et afin que les malades puissent être hospitalisés dans des conditions plus dignes. On se rappelle tous l’état du service de la maternité même les travailleurs se sont serrés les coudes pour donner la vraie image de ce que l’on appelle un service de maternité. Ce n’est pas le seul service celui de la chirurgie infantile comme celui de la rééducation et des services chirurgicaux du CHU, ils ont tous eu leurs quotas de javellisation, même le personnel médical était présent lors de ces larges opérations de désinfection. Un personnel qui pourtant a été plus d’une fois marginalisé. Par ailleurs cette désinfection a également visé d’autres services externes au chuo, la clinique dentaire qui était plus que délaissée dans le passé. Au niveau de la clinique dentaire certains étudiants étaient contraint à travailler sans eau, certains ramenaient des bouteilles d’eau pour que leurs patients se rincent la bouche après chaque intervention et les étudiants sont contraints d’acheter leurs propres gants et masques pour travailler. Les responsables et face au COVID-19, ont-ils pris conscience apparemment oui, car le virus ne fait pas de distinction. N’importe qui peut être contaminé s’il n’observe pas les directives d’usages dictées par les responsables et les spécialistes. Toutefois la peur est ainsi devenue un sentiment plus que commun, étant dans le passé négligent l’être humain a tendance par ces temps à se remettre en cause et à réfléchir comment se prémunir contre la maladie. Sachant que les mesures de confinement partiel ont été étendus et Oran fait désormais partie du lot de la wilaya où a été instaurée cette initiative. En effet l’article 2 du nouveau décret dispose que la mesure de confinement partiel est étendue aux wilayas suivantes: Batna, Tizi Ouzou, Sétif, Constantine, Médéa, Oran, Boumerdes, El Oued et Tipaza.