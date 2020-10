ORAN : Vaste opération de désinfection de 600 établissements scolaires

Une vaste campagne de nettoyage et de désinfection des écoles primaires relevant de la wilaya d'Oran est toujours en cours, a-t-on appris hier auprès des services locaux de l'éducation. Se poursuivant depuis quelques jours, à travers différents établissements éducatifs relevant des 26 communes de la wilaya d'Oran, cette action s'inscrit, a-t-on ajouté de même source, dans le cadre de l'application du dispositif de prévention et de lutte contre la covid-19. L'accent a été mis, dans ce contexte, sur les mesures prises dans le cadre de la rentrée scolaire qui intervient dans un contexte particulier lié à la pandémie du coronavirus qui impose le strict respect des conditions d'hygiène, conformément au protocole sanitaire qui prend en compte la santé de l'élève et son épanouissement scolaire dans un environnement adapté, a-t-on affirmé. Outre le nettoyage adéquat des salles de classes et des différents équipements (tableau, tables, chaises...), ce dispositif prévoit, a-t-on précisé, la stérilisation régulière de ces lieux afin de garantir une prise en charge efficace des élèves, loin de tout risque de contamination. Une batterie de mesures a été, par ailleurs, prise pour permettre aux élèves de poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions possibles, a indiqué la même source, citant, entre autres, le recours à des plannings horaires aménagés, avec entre autre le suivi de la double vacation au niveau de cinq écoles et l'exploitation partielle des autres établissements des communes limitrophes pour assurer la distanciation physique et le nettoyage systématique des salles de classes avant et après les cours. Aussi, le premier cours inaugural sera-t-il dédié à la prévention et la lutte contre le coronavirus, ainsi que les dispositions prises par l'Etat pour assurer aux élèves un cursus scolaire à l'abri d’éventuels risques de contagion. A cet effet , le wali d'Oran Messaoud Djari a rappelé que le protocole prévoit l’application du système de groupes qui ne devrait pas dépasser les 24 élèves par classe et le respect- de la distanciation physique entre élèves enseignants et personnel administratif. Le chef de l’exécutif, a donné des instructions aux responsables de ces établissements pour accélérer les préparatifs, notamment en termes de la restauration scolaire. « Les cantines doivent servir des repas chauds aux élèves » a insisté le wali. Pour l’année scolaire 2020/2021, la wilaya d’Oran qui compte déjà 600 établissements, enregistrera l’ouverture de 14 nouveaux groupements scolaires.