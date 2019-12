ORAN : Vaste Opération de nettoyage du jardin de la Promenade de Letang

Ce jardin public immense qui date de l'époque coloniale était abandonné par l'APC d'Oran, et c’est l'intervention du wali d'Oran Djelaoui, qui lors d'une visite inopinée au jardin Ibn Badis (ex-Promenade de Letang), lui a permis en ce début de semaine de se rendre compte de visu de l'état de détérioration avancée de cet espace vert, unique dans son genre, fui par les Oranais à cause de l'insalubrité et l'insécurité ambiante, qui y règnent. C'est donc en application d'instructions du wali, qui, selon certains témoignages, a été très en colère lors de sa visite sur le site, que les services de la commune d'Oran se sont mis en branle depuis samedi pour redonner vie à cet espace unique dans son genre à Oran hérité de l'ère coloniale. Une centaine d'agents communaux relevant des services de la Délégation communale de Sidi El-Houari, de la Division de protection de l'environnement (DPE) et de la Division de la voirie et de la circulation (DVC) ont été mis à contribution pour le nettoyage du site, l'élagage des arbres et l'installation de nouveaux points lumineux. Quatre camions de gros tonnage et deux camions à benne ont été mobilisés pour cette opération qui a permis en une seule journée de lever pas moins de 70 tonnes de déchets de toutes sortes. Selon nos sources, l'opération devra se poursuivre tout au long de la semaine. 12 points lumineux ont été installés, hier, pour assurer un éclairage optimal du jardin. Dans ce même élan environnemental, il y a lieu de signaler que six écoles au niveau du quartier de Sidi El-Houari ont bénéficié de la plantation de quelque 12 arbres, a-t-on appris auprès de la Délégation communale de Sidi El-Houari.