ORAN : Une réception à la résidence El Bahia en l’honneur des journalistes

Le wali d’Oran a souligné, dans un message adressé aux présents dans la grande salle de la résidence, les « avancées qualitatives » en matière de liberté d’expression. Selon lui, l’article 50 de la Constitution révisée constitue un gage pour cette liberté: «La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d’information est garantie», soulignant cependant la nécessité de respecter les constantes et les valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation». Le Chef de l’exécutif a, par ailleurs, estimé que «les Algériens et Algériennes peuvent s’enorgueillir de la diversité du champ médiatique écrit, audiovisuel et électronique, qui nous permet, en dépit des critiques injustes émanant de voix tendancieuses à l’étranger, d’être à l’avant-garde de l’information et de la liberté de presse dans notre espace islamique, arabe et africain ». Il ajouta que l’Algérie fait face aujourd’hui à de nouveaux défis, des défis induits par le saut qualitatif que nous nous devons de poursuivre et sur divers plans ainsi que d’autres imposés par la crise multiformes que traverse le monde. Concernant les défis de la réforme nationale, le secteur de l’information dans notre pays fournira, selon lui, un service important à notre société en contribuant à expliquer l’impératif de la consolidation de l’Etat de droit et à convaincre de la nécessité de réhabiliter l’effort et le travail et de promouvoir la qualité, des valeurs qui permettent d’être au diapason des pays émergents parmi lesquels l’Algérie mériterait légitimement sa place. ‘’Je suis convaincu qu’au regard de leur degré élevé de conscience nationale, les acteurs du secteur sauront contribuer à transmettre, par leurs idées et leur professionnalisme, l’image authentique de l’Algérie et à fournir au citoyen algérien un produit médiatique intègre’’, a-t-il conclu.