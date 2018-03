ORAN : Une production de 50 quintaux de miel enregistrée

La branche de l’élevage apicole a connu pendant les 10 dernières années, une importante expansion à la wilaya d’ Oran, à travers le grand intérêt manifesté pour cette profession, notamment pour les jeunes et les retraités d’où le nombre à atteint plus de 660 éleveurs, y compris, les 120 éleveurs qui sont reconnus par la Chambre d'Agriculture à Oran, cette dernière qui a procédé à la formation de 216 jeunes qui ont exprimé le désir de pratiquer cette activité importante qui a besoin de beaucoup de patience, sachant que le volume de la production a atteint cette année entre 215 à 260 quintaux de miel, soit une augmentation estimée à 45 quintaux au cours du premier semestre de l'année 2015, ceci est attribué à la disponibilité de conditions climatiques favorables et à la couverture végétale diversifiée en particulier les plantes qui poussent à longueur d’année sur les champs d’orangers et de citronniers, et les plantes sauvages ainsi que diverses plantes à fleurs et les différentes cultures qui poussent dans la région. La même source a indiqué que l’élevage apicole appelle à l'amélioration de la biodiversité et de sa protection, à travers la lutte contre toutes les formes de pollution et de l'expansion de la couverture végétale et d'intensifier les opérations de boisement, car le développement de l'apiculture doit passer par l’exploitation de ruches modernes, sans compter la nécessité d'organiser l’activité des apiculteurs et les accompagner techniquement et du côté sanitaire, en vue d'améliorer la production de miel.