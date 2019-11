ORAN : Une marche de soutien à l’élection présidentielle

Des citoyens et membres de la société civile de l'ensemble des 26 communes de la wilaya d'Oran, sont venus en force pour se rassembler hier soir au niveau de la place du 1er Novembre, ex place d'arme d'Oran pour une marche pacifique en faveur de la tenue de l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. Des citoyens, des acteurs de la société civile, des moudjahidine et enfants de chouhada ont participé à cette grande marche pacifique soutenant la tenue des prochaines élections présidentielles. Les manifestants ont marché tout le long des allées du boulevard Emir Abdelkader sous une forte pluie scandant des slogans soutenant le processus constitutionnel et appelant à la préservation de l'Algérie et son unité criant notamment " armée, peuple, frères" (jaiche Chaab Khaoua Khaoua) et "oui aux élections du 12 décembre", et appelant le peuple à aller aux urnes pour choisir un nouveau président. Les manifestants, dont des représentants de la société civile, des fédérations de différents métiers, ainsi que des imams, entre autre, ont exprimé leur soutien à la prochaine présidentielle. Ils ont marché dans les principales artères du centre-ville, dont le boulevard Emir Abdelkader et la rue Larbi Ben M'hidi, avant de se disperser dans le calme à hauteur du lycée Lotfi. D'autres citoyens ont organisé parallèlement un rassemblement pacifique au niveau de la place du 1er novembre, juste en face du siège de l'APC d'Oran, scandant cette fois-ci des slogans contre la tenue de la présidentielle du 12 décembre.