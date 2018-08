ORAN : Une fille de 10 ans arrêté en possession de 10 kg de kif

Un abus de trop envers l’enfance en Algérie et l’utilisation des petits enfants dans la mendicité et le trafic de drogue. En effet, la police judiciaire de la wilaya d’Oran a arrêté une petite fille de 10 ans en possession de 10 kg de kif traité. L’affaire qui entre dans le cadre du scandale ‘’Tyaya’’ qui a mis l’ombre plusieurs policiers impliqués, vient de livrer un autre scandale d’exploitation des enfants dans la circulation de la drogue utilisant le phénomène des enfants mendiants d’enfants. Exploitant des informations, les éléments de la brigade de lutte contre le trafic de drogue, relevant de la Sûreté de la wilaya d’Oran, ont surveillé les va-et-vient de la petite mendiante vers les dealers et qui transportait naïvement la drogue contre de l’argent.