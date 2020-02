ORAN : Une ferme pilote pour les nouvelles technologies aux andalouses

L'investisseur Ibrir Khelifa expérimente depuis deux ans une quinzaine d'innovations mises à sa disposition par la chambre d'agriculture ,du CPE et de la direction de l'agriculture DSA de la wilaya d'Oran dans une ferme pilote située aux andalouses , d'une superficie de 124 hectares, dont 20 hectares ont été consacrés à la vigne de plusieurs variétés, ainsi que 30 hectares d’arbres de pêches ,prunes et 10 hectares orangers, le tout avec plusieurs variétés. Toutes les innovations sont testées dans cette ferme depuis deux ans. Ce dernier teste en grandeur nature l'intérêt de ces produits dans cette ferme pilote de 124 hectares de cultures variées .Plus de 300 agriculteurs ont visité la ferme, l'an dernier, dans le cadre d'une rencontre organisée par des partenaires privés. Une action visant à promouvoir l’adoption des techniques agricoles dites de « précision » a été lancée à Oran dans cette importante ferme pilote en ciblant un échantillon de fermes pilotes, a-t-on appris dernièrement à l’issue des Journées scientifiques consacrées par l’Université d’Oran-1 « Ahmed Benbella » à l’agriculture intelligente (smart farming). L’opération envisagée dans ce cadre figure parmi les recommandations majeures ayant sanctionné les travaux de cette rencontre ouverte dernièrement avec la participation de nombreux chercheurs et exploitants agricoles. Selon le bureau d'étude Etranger international, cette station expérimentale assiste les étudiants, les chercheurs, les agriculteurs et les opérateurs économiques dans la recherche, le développement, la sélection, l’homologation et le soutien technique des produits agricoles, de la santé et de la nutrition des plantes ainsi que les produits animaux, pour répondre aux enjeux environnementaux définis dans le cadre du plan sécurité alimentaire et développement. Les expérimentations sont menées en conditions naturelles et contrôlées en plein champ et sous abri-serre en plastique et en verre (Serres à différents degrés de confinement). Cette ferme pilote est implantée au niveau de la commune d'El Ançor , aux alentours des andalouses afin de permettre aux étudiants et aux enseignants d’y conduire au mieux leurs essais expérimentaux et aux agriculteurs et opérateurs économiques de visiter les essais de démonstration. Les essais expérimentaux seront conduits selon un programme pré établi par le département d’Agronomie en collaboration avec la Direction des services agricoles (DSA) et la chambre d’agriculture de la wilaya et l’inter profession des différentes filières concernées, selon les besoins et les programmes sectoriels de la région et de la population locale. La surface des parcelles nécessaires à cette ferme pilote varie entre 10,20 et 30 hectares.