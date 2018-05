ORAN : Une femme égorgée par son ex-mari

Une femme âgée de 29 ans, habitant dans un quartier populaire de la ville d’Oran, a été retrouvée morte gisant dans une mare de sang. La jeune femme aurait été égorgée par son ex-mari et découverte sans vie par ses trois enfants. Le mis en cause âgé de 38 ans, se serait, selon des sources locales, introduit à l’intérieur du domicile de la victime par effraction, dans les environs de deux heures du matin. Il aurait égorgé son ex-femme à l’aide d’une arme blanche. Réveillés par les cris des enfants effrayés face au cadavre de leur mère morte, les voisins de la victime ont aussitôt alerté les services de sécurité. Ces derniers se sont déplacés sur place et ont ouvert une enquête pour déterminer les dessous de l’affaire. Le Corps sans vie de la victime a été transféré à la morgue de l’hôpital d’Oran pour les besoins de l’autopsie. Le mis en cause s’est rendu à la police après quelques heures de son crime. Il dit avoir tué son ex-femme après avoir su qu’elle a intenté une action en justice contre sa personne pour le contraindre à verser la pension alimentaire de ses enfants.