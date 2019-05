ORAN : Une femme appréhendée après 20 mandats d’arrêt

Suite à une vaste investigation, les éléments de la police judiciaire d’Oran ont réussi à mettre la main sur une «dangereuse» femme âgée de 30 ans, et ayant déjà à son encontre 20 mandats d’arrêt, délivrés par plusieurs tribunaux à l’ouest et au centre du pays. Cette dame s'est infiltrée dans un réseau international de trafic de véhicules étrangers était recherchée des services de police et de la justice pour plusieurs affaires, notamment, achat et vente de véhicules d’origine étrangère, faux et usage de faux dans des documents administratifs, mise en circulation de voitures non conformes, délivrance de documents officiels à une tierce personne n’ayant pas droit, ainsi que abus de fonction. L’affaire suit toujours son cours sur les immatriculations de véhicules en Algérie, de véhicules d'origine étrangère, faux et usage de faux dans des documents administratifs, atteinte au système de traitement des données informatiques, et mise en circulation de véhicules aux caractéristiques non conformes.