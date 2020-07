ORAN : Une entreprise algéro-chinoise offre du matériel médical à l’EHU

L’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) d’Oran a reçu un don de matériels et d'équipements médicaux de la part de la société algéro-chinoise "Zhong Ma international construction" basée à Oran, a-t-on appris jeudi auprès de cet établissement de santé publique. Il s’agit de trois camions contenant des manomètres (appareil de mesure de l'oxygène), de matériel de protection comme les bavettes, les blouses, sur-blouses, combinaisons et produits d’hygiène, entre autres. La cargaison a été livrée aux responsables de l’EHU par les dirigeants de la société algéro-chinoise, a-t-on indiqué. "Ce don est une contribution de la part de la société algéro-chinoise dans la lutte contre la Covid-19 que mène sans relâche les équipes médicales et paramédicales de l’EHU d’Oran", a-t-on souligné de même source. Outre la livraison de matériels et d'équipements médicaux, les responsables de "Zhong Ma international construction" ont organisé une cérémonie en l'honneur des personnels médical et paramédical de l’EHU d'Oran, principalement ceux en charge de la lutte contre la Covid-19. Des bouquets de fleurs et des cadeaux symboliques leurs ont été remis "en guise de reconnaissance des efforts considérables fournis depuis le déclenchement de la pandémie et de solidarité avec +l’Armée blanche+", a ajouté la même source.