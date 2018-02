ORAN : Une Camerounaise victime d’un viol collectif

Selon une source sécuritaire, 08 individus se sont présentés durant la nuit de dimanche dernier au sein d’un logement d’une camerounaise, situé à la cité ‘’El Louz’’ à Oran et l’ont violé collectivement. Armés d’épées, les malfaiteurs sont rentrés dans l’habitation de la victime, répondant aux initiales de T.F, âgée de 27 ans, qui était en compagnie de son époux, de son bébé, sa sœur et d’autres compatriotes. Ils l’ont transféré vers la cuisine et se sont relayés sur elle, d’une façon horrible. Après, ils l’ont emmené vers leur chef de bande, qui l’a également violé et l’ont parla suite, abandonnée. La victime s’est présentée pour déposer plainte auprès des services de sécurité, et a été orienté vers le médecin légiste pour l’élaboration d’un certificat médical. Une enquête a été lancée et les malfaiteurs demeurent activement recherchés.