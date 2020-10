ORAN : Un riche programme pour le Mawlid Ennabaoui

La célébration de cette fête religieuse, qui mérite, selon de nombreux avis, un classement au registre du patrimoine culturel immatériel, reflète les traditions et les coutumes religieuses les plus vivaces, qui n’ont aucune relation avec l'ostracisme, ni l’extrémisme. Il s'agit plutôt d'exprimer l’attachement à la religion musulmane et à notre prophète Mohamed (QSSSL), la joie, la solidarité, le bonheur d'être ensemble, dans le cercle élargi qui englobe la famille, le Ksar, la communauté, la localité ou la région. Participer à cette célébration, c’est accomplir un devoir de fidèle et prendre une part effective à un événement religieux, culturel et social qui a marqué l’histoire de l’Islam, soulignent ces chercheurs. Le Mawlid Ennabaoui est fêté avec une grande ferveur dans la wilaya d'Oran où les rituels propres à cette célébration ont débuté par des chants panégyriques en l’honneur du Prophète (QSSSL), Ce cérémonial, qui s'est déroulé dans une atmosphère de spiritualité et de sens sublimes, a été l'occasion de la distinction de 36 meilleurs récitants du Coran hadith et du Mounchid ayant ont été récompensés par le wali d'0ran en présence des autorités compétentes ainsi que les membres du conseil islamique, où les lauréats ont reçu des chèques d'une valeur variante entre 100.000.Da 150.000.Da et 200.000 Da à titre d'encouragement et de récompense. Dans son allocution, M. Messaoud Djari a tenu à saluer le rôle et la mission de la mosquée et du clergé dans la diffusion de la culture de la tolérance ainsi que la diffusion du comportement éthique parmi les gens, il a appelé à l'adhésion aux fondements de l'identité nationale et à la protection de la référence religieuse nationale. L’occasion a également été un rappel des valeurs morales que porte la mémoire de l’anniversaire du Prophète Mohamed (QSSSL) , qui doit être utilisée pour s’en inspirer des significations de la haute moralité, de la sincérité dans le travail et de la loyauté envers la société.