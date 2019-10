ORAN : Un réseau de prostitution démantelé à Ain Turck

Elles faisaient tous les jours la tournée des bars et des boîtes de nuit de la région dans le but de trouver des clients. Ces prostituées les ramenaient alors dans un appartement loué à cet effet dans la cité d'El Bahia dans la commune de Ain Turck. Les résidents du voisinage ont alerté à maintes reprises les services de sécurité pour les différents tapages nocturnes notamment, les cris sonores de la musique et le manque de respect envers les résidents de cette importante cité résidentielle, du fait que ces filles de mœurs légères étaient presque nues et sortaient le soir faire des rondes dans les boîtes de nuit de la corniche. Le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations publiques de la police ajoute que l’opération de leur arrestation a été lancée après que des informations fiables sont parvenues à leurs services, faisant état de l’existence d’une femme louant un appartement dans un quartier populaire de la cité Bahia de Ain Turck et qui sous-loue certaines de ses chambres à des prostituées. Sur la base de ces renseignements, les éléments de la police ont aussitôt effectué une descente sur les lieux, où ils ont procédé à l’arrestation de 9 filles et 03 homosexuels qui ont été transférés vers les locaux du commissariat de police de la sûreté de daïra de Ain Turck pour enquête. A noter que ces dernières ont refusé de justifier la provenance des moyens avec lesquels elles mènent leur train de vie. Dès lors, un dossier pénal a été constitué contre elles. Il comprend l’accusation de création d’un lieu de débauche et de prostitution. Présentés par devant le procureur de la République, près le tribunal de la daïra de Ain Turck territorialement compétent, ils ont été déférés en citation directe où il a été prononcé à leur encontre la mise sous mandat de dépôt en attendant leur comparution en audience.