ORAN : Un réseau de passeurs démantelé à Ain Turck

Agissant sur information, les éléments de la sûreté de daïra de Ain Turck dans la wilaya d’Oran ont réussi à démanteler un réseau de passeurs composé de 05 individus, au niveau du quartier de Trouville dans la commune de Ain Turck. Ce démantèlement entre dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et en particulier celle liée au phénomène de l'immigration clandestine qui vient de prendre une proportion alarmante dans les plages de la région ouest du pays et plus particulièrement à Oran, Arzew, Gdyel et Mostaganem. L’arrestation de ces individus âgés entre 20 et 46 ans issus de la région, est intervenue au moment où ils préparaient une embarcation clandestine pour rejoindre l'autre rive. L’opération a permis également la saisie d’une embarcation et d’un moteur d’une puissance de 115 chevaux ainsi qu’un montant de 12 millions de centimes. Les mis en cause, une fois la procédure du dossier terminée, seront présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal de la daïra de Ain Turck pour les chefs d’inculpation, d'association de malfaiteurs spécialisés dans les embarcations clandestine.