ORAN : Un nouveau collectif d’aide aux autistes

Un nouveau collectif citoyen s'est constitué à Oran dans le but de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des autistes, a-t-on appris mardi du secrétaire général de ce groupe composé de parents et bénévoles. La catégorie particulièrement ciblée dans ce cadre sont les autistes en post-puberté (adolescents et au-delà)", a précisé à l'APS Kaouel Meguenni, saluant l'adhésion de nombreux bénévoles parmi les étudiants et professionnels de la santé à l'instar des médecins, psychologues et orthophonistes."Le choix de la catégorie d'autistes indiquée est dû au fait qu'il existe déjà des associations dédiées aux petits et à leur intégration scolaire, alors qu'à l'adolescence la prise en charge exige une nouvelle approche", a-t-il expliqué. Le collectif a également entamé les démarches en vue de son agrément au statut d'association pour consolider sa vocation essentiellement axée sur "la formation des parents et des aidants", a-t-il fait savoir.L'intégration des autistes à Oran est appuyée par plusieurs institutions à l'instar des directions de la Santé, de l'Action sociale, de l'Education, de la Jeunesse et des Sports, et de la Formation professionnelle. L’autisme, pour rappel, est une pathologie qui se manifeste dans les deux premières années de la vie de l'enfant aux plans cognitif et comportemental, notamment par un déficit d'interaction sociale (isolement), des troubles de l'humeur et alimentaires, souvent avec absence ou retard de langage.