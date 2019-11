ORAN : Un grand scandale secoue la Conservation foncière et le Cadastre à Es-Sénia

De sources proches des services sécuritaires, l'on apprend l'ouverture d'un dossier de détournement des terres agricoles estimé à plus de 200 milliards de centimes par un homme d'affaires, baron du foncier agricole, chef de réseau de détournement des terrains agricoles au niveau de la wilaya d’Oran. Ce fameux dossier était classé depuis 2014 dans les tiroirs des différentes administrations avec la complicité des hauts cadres des services du cadastre, de la conservation foncière et de la subdivision des services agricoles de la daïra d'Es-Senia. Cette enquête lancée par les services habilités, revient sur un dossier mis à nu depuis l’année 2014. Selon nos sources, cet homme d’affaires s'est accaparé de plusieurs assiettes de terrains agricoles appartenant à des Fellah héritiers propriétaires de ces terres agricoles situées dans les zones industrielles d'El Hamour relevant de la commune d'El-Kerma et Tafraoui, dans la daïra de Oued Tlélat, moyennant des sommes dérisoires pour les détourner de leur vocation initiale et les transformer en terrains industriels avec l’accord de hauts cadres de la Conservation foncière, du cadastre de la wilaya d'Oran, des Domaines et des services de la DSA division agricole de la wilaya d'Oran. Toutes ces terres agricoles implantées dans les localités d'Es Senia, Hamoul et Tafraoui appartenaient à des Fellah héritiers propriétaires de ces assiettes de terrain à vocation agricole situées dans les localités cités dans nos colonnes, ont fait l'objet de plusieurs transactions commerciales scrabbleuses non conformes à la réglementation en vigueur qui régissent en ce sens. Les assiettes détournées par ce baron du foncier agricole qui sévit en toute impunité avec la complicité de hauts fonctionnaires dépasse largement les 200 milliards de centimes, sachant bien que la délivrance d'un seul livret foncier lui couterait 01 milliard de centimes en guise de ‘’chippa’’, qu'il remettrait à ces fonctionnaires indélicats pour la délivrance de ce fameux document. Tous ces terrains détournés ont été revendus aux prix fort allant de 7000 à 8000 Da le mètre carré aux sociétés étrangères pour ne pas les citer tous. Toujours selon nos sources, de nombreux hommes d’affaires et des fonctionnaires de certaines administrations relevant du ministère des finances, seraient impliqués dans cette affaire de détournement d’assiettes foncières. Selon l’enquête en cours, l’homme d’affaires en question est devenu propriétaire de plusieurs terres agricoles non exploitables sur le plan industriel, situées dans des zones montagneuses relevant de la commune de Tafraoui et appartenant à des héritiers petits agriculteurs. Le but étant après acquisition de l’acte de propriété, de les transformer avec l’aide de fonctionnaires complices au niveau du cadastre, en terres industrielles dans les différentes zones industrielles d’El-Hamoul, Tafraoui et Es-Sénia. Le document en question délivré frauduleusement par de cette administration peut atteindre plus d’un milliard ‘’en chippa’’ à ces fonctionnaires véreux. Ceci permet de transformer ces terrains montagneux dont le prix ne dépasse pas 700 millions en terrain industriel où le prix du mètre carré varie en 7.000 et 8.000 dinars et qui dit mieux. L’homme d’affaires en question bénéficiera aussi de 12 livrets fonciers délivrés par la conservation des forêts d’Es-Sénia. Les superficies des terrains détournées, peuvent aller de 7000 mètres carrés à plus de 10 hectares.