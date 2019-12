ORAN : Un collégien de 15 ans tue son voisin

C'est le deuxième crime déjà enregistré à peine quelques jours seulement de l’agression mortelle dont a été victime un jeune homme âgé de 18 ans qui sortait de la mosquée de bonnes heures qui a été assassiné et retrouvé gisant dans une mare de sang dans le couloir de son immeuble à la cité Boulanger. Revoilà encore hier, un collégien âgé à peine de 15 ans ayant asséné des coups de couteau mortels à un jeune de 19 ans au niveau de la Cité Bahi Amar à Es-Sénia. La victime avait été admise au service des soins intensifs malheureusement, où elle rendit l’âme. Selon le déroulement des faits, en cet après-midi de lundi, l'auteur du crime était en compagnie d’un groupe d’amis à l’entrée de la cité en question lorsque la victime qui passait n’arrêtait pas d’embêter une jeune fille voisine dans la cité Bahi Amar. Excédé par le comportement du jeune homme, l’adolescent de 15 ans interviendra pour mettre un terme au comportement de la victime. Après un échange verbal, la situation s’envenimera suite à quoi l’adolescent rentrera à son domicile s’arma d’un couteau et sans gène lui assena plusieurs coups au thorax, le plantant en plein cœur de son adversaire. Une fois évacuée de toute urgence au CHU d'Oran, la victime rendit l'âme au service de réanimation Médical. Le rapport médical confirmera le décès suite au coup de couteau donné. Une expertise psychiatrique devrait être menée. Quant à l'adolescent, a été arrêté et une procédure a été déclenchée avant sa comparution par devant le magistrat instructeur près le tribunal de la daïra d'Es Senia.