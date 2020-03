ORAN : Un cas de coronavirus confirmé

Le centre hospitalo-universitaire a enregistré jeudi dernier un c1s confirmé atteint du coronavirus Cofid-19.Il s’agit, selon un communiqué du CHU d’un jeune médecin de 39 ans récemment rentré de France, et qui se trouve actuellement en isolement dans le service des maladies infectieuses au sein de l’hôpital. Le même communiqué rapporte que les résultats d’analyse ont été rendus hier de l’institut Pasteur, indiquant que le patient est positif au virus. Une enquête épidémiologique est menée auprès des personnes qu'il a côtoyées depuis son retour de France. Ces personnes seront mises en confinement pendant 14 jours et soumises à des contrôles et des analyses.