ORAN : Un arbre deux fois centenaire déraciné

Le P/APC d'Oran a ordonné le déracinement d'un arbre, datant d’environ deux siècles, qui s'est incliné devant le cabinet du maire. Tous les résidents des deux grands boulevard de la ville d'Oran, notamment ceux de la Soummam où se trouve le cabinet du maire d'Oran et ceux du grand boulevard de l'Emir Abdelkader du centre-ville d'El-Bahia ont assisté à une opération de déracinement d'un grand palmier situé tout juste devant l'entrée principale. Les habitants du quartier ont diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo de la scène du déracinement opérée par les agents de la commune d'Oran. Ainsi pour avoir plus de précisions, nous nous sommes approchés du cabinet pour connaître les vraies raisons de l’opération, malheureusement aucun des agents n'a voulu nous renseigner de peur, disent-ils, des représailles administratives. Mais dans la même foulée, nous sommes arrivés à connaître l'avis d'un responsable de cette municipalité qui nous a informés que le maire d'Oran a donné l'instruction au DPE pour enlever cette ancien palmier qui posait problème pour les automobilistes et surtout pour les citoyens oranais ,du fait qu'il s'est incliné vers le bas, tout le long du boulevard et pourrait à tout moment provoquer de graves incidents pour les passagers. Ainsi, devant ce danger qui nuisait à la population oranaise, l'actuel maire a jugé utile de donner des instructions au DPE pour procéder à cette opération déracinement de cet arbre. Et en dernier lieu notre même interlocuteur nous a informés qu'une commande d'un autre palmier a été faite par les services de l'APC d'Oran pour le remplacer dans le même endroit et dans les meilleurs délais !?.