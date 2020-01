ORAN : Un accident sur la Corniche oranaise fait 3 morts

Un automobiliste en état d'ivresse a heurté de plein fouet, 03 jeunes écoliers à Cap Falcon. Nous avions relaté dans notre dernière édition, les risques des familles qui résident près de ces bars restaurants et cabarets qui provoquent chaque jour que Dieu fasse , des incidents de tous genres , notamment les crimes et autres tapages nocturnes, dérangent tout le temps cette population et ce sans compter les accidents mortels qui sont enregistrés au quotidien à l'image de cet accident mortel survenu ce matin au niveau de la localité de Cap Falcon par un jeune automobiliste dans un état d'ivresse très avancé qui a percuté de plein fouet 03 jeunes écoliers qui voulaient rejoindre leurs écoles succombant tous les trois à leurs blessures . Une fois, alertés les services de la protection civile se sont déplacés sur les lieux pour évacuer les victimes à l'hôpital Medjber de Ain Turck. Une enquête est ouverte par les éléments des services de sécurité pour déterminer les causes réelles de cet accident mortel qui a fait disparaître ces trois jeunes adolescents surprenant tout le monde.